Umwelt Heftiger Schlagabtausch im Bundestag zum Klimaschutzgesetz

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Klimapolitik der Bundesregierung einen "Schnellschuss", der "vielfach unsozial in seinen Folgen" sei. Es sei absurd, "an der Preisschraube zu drehen, um das Klima zu retten", sagte Bartsch. Viel zu wenig werde dagegen für Schiene und Bahn getan oder "dafür, dass Kurzstreckenflüge überflüssig werden". Die Bundesregierung greife den Bürgern stattdessen ins Portemonnaie, betreibe eine Politik "auf Kosten der Pendler, der Familien und der normalen Leute", ohne etwas an den Strukturen zu ändern, argumentierte Bartsch. Deutschland sei mittlerweile "Europameister bei den Strompreisen".

Mit der Änderung des Klimagesetzes will die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben verschärfen und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankern. Die Gesetzesänderung sieht vor, die Spielräume für den Ausstoß von CO2-Emissionen in allen wichtigen Wirtschaftsbereichen deutlich einzuschränken. Deutschland soll demnach bis Ende des Jahrzehnts seinen Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringern. Für 2040 soll laut Bundesregierung ein Minderungsziel von mindestens 88 Prozent verankert werden. Angestoßen wurden die Änderungen durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das aktuell geltende Klimagesetz zum Teil für verfassungswidrig erklärt hatte.

Auch die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie war am Donnerstag Thema im Bundestag. Die AfD, die die geplanten Klima- und Umweltschutzmaßnahmen grundsätzlich in Frage stellt, warf der Bundesregierung eine verfehlte Energiepolitik vor. Die Nachhaltigkeitsstrategie habe eine "falsche Schwerpunktsetzung", die zu Armut und Energieknappheit führe, erklärte etwa der AfD-Politiker Rainer Kraft.

