Umwelt Gemeinsam gegen Plastik: UN strebt Abkommen an

Ein Recht auf eine saubere Umwelt

Jenseits des Mülls warnen Wissenschaftler vor den gesundheitlichen Auswirkungen, die die Plastikproduktion und der allgegenwärtige Umgang mit Plastik auf die menschliche Gesundheit hat. Kleinste Plastikteilchen, sogenanntes Mikro- und Nanoplastik, gelangen über Nahrungsmittel wie Fisch, Honig oder Salz, aber auch die eingeatmete Luft in den menschlichen Körper. Plastik konnte beispielsweise in der Plazenta schwangerer Frauen, in der Lunge und in der Leber nachgewiesen werden, hieß es in einem Bericht des wissenschaftlichen Beratungskomitees des UN-Umweltprogramms (UNEP) im Oktober. Kunststoffe und Chemikalien wie Weichmacher, die in der Plastikproduktion verwendet werden, stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit negativ zu beeinflussen.

"Wir haben alle das Recht auf eine saubere Umwelt, auf körperliche Gesundheit und ein sicheres Klima. Die globale Plastikkrise bedroht all diese Rechte", sagt Lili Fuhr, Referentin für Internationale Umweltpolitik der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. "Die Politik muss dafür sorgen, dass Produkte und Verpackungen, die giftige Stoffe enthalten oder nicht wiederverwendbar sind, gar nicht erst auf den Markt kommen."

Während der Vorverhandlungen zum neuen Abkommen war besonders die Frage der Rechtsverbindlichkeit umstritten. Es herrschte auch lange Uneinigkeit darüber, ob sich die angestrebte Konvention über Meeresverschmutzung hinaus mit dem gesamten Lebenszyklus von Plastik und somit auch mit Produktion, Verbrauch und Abfallwirtschaft beschäftigen sollte.

In den Tagen vor Beginn der UNEA wurde in Nairobi bis tief in die Nacht um jedes Wort gerungen. Es sei gelungen, die Rechtsverbindlichkeit und den gesamten Plastik-Lebenszyklus in den Resolutionstext mit aufzunehmen, hieß es am Wochenende aus Verhandlungskreisen. Sollte die Resolution tatsächlich am Mittwoch einstimmig verabschiedet werden, ist das Ziel, bis Ende 2023 ein rechtsverbindliches Abkommen zu erarbeiten.