Umwelt Elektroschrott-Höchststand: Konsequenzen gefordert

Zudem gibt es noch einen weiteren Umweltaspekt: "Solange die Bürger ihre gebrauchte, kaputte Ausrüstung nicht zurückgeben, verkaufen oder spenden, müssen wir weiterhin völlig neue Materialien abbauen, die große Umweltschäden verursachen", teilte Pascal Leroy, Direktor des WEEE Forums und der Veranstalter des "International E-Waste Days", mit.

Zwar begegnete die EU dieser Problematik schon früh mit Maßnahmen und Richtlinien, die die fachgerechte Entsorgung alter Elektrogeräte sicherstellen sollen und die Produzenten der Geräte dazu verpflichten, Verantwortung für die Sammlung und Sortierung sowie das Recycling ihrer Produkte zu übernehmen. Dennoch hängen die EU-Mitgliedsstaaten laut einer Untersuchung des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen bei der Reduzierung von Elektroschrott teilweise weit hinter ihren eigenen Zielen.

Auch aus diesem Grund werde der "International E-Waste-Day" in diesem Jahr die Endverbraucher in den Mittelpunkt stellen und sich "auf die Verantwortung konzentrieren, die wir alle als Bürger haben, um eine Kreislaufwirtschaft zu gestalten", so Leroy.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-579256/4