Flugverkehr Was die Sperrung des russischen Luftraums für uns bedeutet

Stuttgart - Während sich aktuell auf der Karte des Portals Flightradar, das Positionen von Flugzeugen in Echtzeit darstellt, hunderte kleine gelbe Maschinen über Europa ballen, zeigt sich über Belarus, der Ukraine und über weiten Teilen Russlands nur ein weißer Korridor. Nicht nur Russlands Luftraum ist gesperrt, auch die Europäische Union hat in der Nacht zum Montag nachgezogen und verhängte Lande- und Überflugverbote für russische Maschinen. Doch was passiert, wenn sich jemand nicht an das Verbot hält? Und welche Auswirkungen hat die Sperrung auf den restlichen Flugverkehr?