Umstrittenes Mobilitätsangebot Ludwigsburg will keine E-Scooter

Die Skepsis in Ludwigsburg fußt jedoch auch darauf, dass fraglich ist, ob die elektrisch betriebenen Zweiräder tatsächlich ökologisch sinnvoll sind. „Es zeigt sich, dass sie überwiegend von Menschen verwendet werden, die ansonsten zu Fuß gehen würden“, sagt Knobloch. Die Hoffnung, dass mit dem neuen Angebot Autofahrer zum Verzicht aufs Auto motiviert werden, habe sich offensichtlich nicht erfüllt. Es handle sich eher um Spaßmobile als um echte Mobilitätslösungen.

Ein attraktives Angebot für Touristen

Dass Ludwigsburg sich überhaupt mit dem Thema befasst hat, hängt mit dem touristischen Potenzial der Barockstadt zusammen. Denn gerade bei Touristen sind die Zweiräder beliebt. „Aber die Wege in unserer Stadt sind kurz und alle unsere Sehenswürdigkeiten leicht zu Fuß zu erreichen“, sagt Knobloch. „Warum sollte jemand, der vom Bahnhof zum Blüba will, dafür einen Roller nehmen?“ Das sei wohl auch der Grund, warum die Unternehmen die Stadt noch nicht in den Fokus genommen haben. Klar sei aber: „Wenn eine Firma das hier machen will, könnten wir es nicht verbieten. Wir müssten dann versuchen, gute Lösungen zu finden.“

Anfangs gingen Experten davon aus, dass die Anbieter, sobald die Großstädte versorgt sind, auch kleinere Destinationen in den Blick nehmen – ob diese zweite Welle tatsächlich jemals in Ludwigsburg aufschlagen wird, ist momentan völlig unklar. „Wenn es nicht passiert, würden wir die Roller nicht vermissen“, sagt Knobloch.

Die Unternehmen äußern sich zurückhaltend. „Wir passen unser Angebot aktuell an die steigende Nachfrage an“, sagt Lime. Nur fünf Monate nach dem Start sei Deutschland bereits der zweitgrößte Markt für das Unternehmen – nach den USA. Das Ziel sei, „möglichst vielen Deutschen innerstädtisch die Möglichkeit zu geben, ihre Fortbewegungsart zu hinterfragen und auch umzudenken.“ Zu konkreten Expansionsplänen, etwa nach Ludwigsburg oder Esslingen, wolle man sich „aus Wettbewerbsgründen“ nicht äußern.

Die Stadt setzt auf Leihfahrräder

Ludwigsburg konzentriert sich aktuell auf andere Projekte, unter anderem den weiteren Ausbau des Radverleihsystems Regiorad. Derzeit gibt es in der Stadt sechs Verleihstationen für die Fahrräder und Pedelecs der Deutsche-Bahn-Tochter, allesamt in der City oder nah an der City. Bis Ende 2020 wird die Zahl auf zehn anwachsen, wovon dann vor allem die anderen Stadtteile profitieren sollen. Auch das Carsharing-Angebot von Stadtmobil soll ausgeweitet werden. „Wir haben schon einige weitere Standorte ins Auge gefasst“, sagt Knobloch.

Dass die Stadt dafür sorgt, dass künftig Elektroscooter durch Ludwigsburg rollen, ist trotzdem nicht ausgeschlossen – nur denkt man im Rathaus an ein völlig anderes Funktionsprinzip, konkret: an ein stationsgebundenes System, das mehr an einen herkömmlichen Rollerverleih erinnert als an das so genannte Free-Floating-System in den Großstädten. Der Gedanke ist, am Bahnhof eine Station für Elektroroller zu etablieren, die dort entliehen und dort auch wieder zurückgegeben werden.

Gedacht ist das Ganze konkret für Pendler in das Gewerbegebiet in der Weststadt, die mit der Bahn nach Ludwigsburg kommen und mit den Rollern dann schnell und einfach zu ihrem Arbeitsplatz fahren könnten. Noch handle es sich dabei lediglich um eine Idee, die man im kommenden Jahr mit den Firmen in der Weststadt diskutieren wolle, sagt Knobloch. Aber auch hierbei gelte: „Wenn die Firmen das nicht wollen, werden wir es nicht anschieben.“