Umstrittenes Bauwerk im Kreis Ludwigsburg Wird der Aquädukt zum Wanderziel?

Das Verfahren dreht gerade eine Art Ehrenrunde

Tatsächlich dreht das Planfeststellungsverfahren für die beiden Becken derzeit eine Art Ehrenrunde. Das liegt aber nicht etwa am Gronauer Aquädukt, sondern an fehlenden Planungsunterlagen. Der Hochwasserzweckverband müsse eine ökologische Untersuchung für abgelehnte Bauvarianten entlang der Straße nach Prevorst mit einem erhöhten Damm nachreichen, erklärt Mona Trinkner, Hauptamtsleiterin in Großbottwar, wo die Fäden des Zweckverbands zusammenlaufen. „Das ganzjährige Monitoring ist zu drei Vierteln abgeschlossen.“ Es soll in der Sitzung des Zweckverbandes am 28. November erörtert werden.

Eine Stiftung der Kreissparkasse könnte einspringen

Derzeit sieht es nicht danach aus, dass die vier Zweckverbandskommunen ihren Beschluss, den Aquädukt zu beseitigen, zurücknehmen. Die politische Initiative müsste von der Standortkommune Oberstenfeld ausgehen. Die vier Kommunen müssten insgesamt Mehrkosten von 200 000 Euro in Kauf nehmen. Sie hatten sich bei geschätzten Kosten von 175 000 Euro auch gegen die um 50 000 Euro teurere Variante entschieden, den Gehweg auf dem Aquädukt zu erneuern. Ob sich ein Geldgeber fände? Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse könnte in die Bresche springen. Deren Vorsitzender ist der Landrat Dietmar Allgaier.

Grundsätzlich fördere die Stiftung solche Kleindenkmale, teilt Landratsamt-Sprecher Andreas Fritz mit. Voraussetzung sei, dass eine Gemeinde im Benehmen mit dem Landesdenkmalamt ein Kleindenkmal unter Satzung stelle. Dabei bräuchte sie nicht das Einvernehmen des Landesdenkmalamts, stellt Fritz klar. Es reiche, die Anlage selbst als erhaltenswert unter Satzung zu stellen.

Was ist das Besondere am Gronauer Aquädukt?

Heimathistorie

Der Heimatforscher Hans-Wolfgang Bock hebt in einem journalistischen Beitrag die Bedeutung des wassertragenden „Pont du Gard“ hervor. Wasserbetriebene Getreidemühlen prägten demnach zwischen dem 10. und dem 19. Jahrhundert auch das Bild im oberen Bottwartal. „Die Wasserräder beider Gronauer Mühlen wurden durch Wasserzufluss aus einem links von der Bottwar abgezweigten Mühlenkanal betrieben“, schreibt Bock.

Kanäle

Das Wasser, das 350 Meter zur unteren Mühle weiterfloss, stammte nicht nur aus der Bottwar, sondern auch aus der Kurzach, führt Hans-Wolfgang Bock aus. „Der Aquädukt sicherte die Weiterleitung, weil es 200 Meter vorher durch ein Wehr aus der Kurzach in ein Rohr abgezweigt wurde.“