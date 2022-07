Umstrittener Partysong in Düsseldorf gespielt Version von „Layla“ war laut DJ ein Kompromiss

DJ Marc Pesch hat das Verbot für den umstrittenen Partysong „Layla“ im Festzelt der St.-Sebastianus-Schützen bei der Düsseldorfer Rheinkirmes nach eigenen Angaben umgangen: mit einer Instrumentalversion, bei der nur einige Sekunden lang Gesang zu hören gewesen sei. Damit sei der Schützenverein einverstanden gewesen, sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Ende grölten dann Hunderte Gäste den Text laut mit, so dass der fehlende Gesang aus dem Lautsprecher kaum auffiel.