Umstrittene Personalie in Marbach Kritik an Citymanagerin wächst

Kleine Breitseite

Leichte Unzufriedenheit über das bisherige Arbeitstempo schwang auch bei der Aussage von Sebastian Engelmann von den Grünen mit. „Zum Konzept kann man sagen: Spät kommt es, aber es kommt“, erklärte er in Anlehnung an ein Schiller-Zitat. Als kleine Breitseite konnte man zudem den Einwurf von Heike Breitenbücher von der CDU verstehen, die in Richtung Andrea Hahn und ihrem Mitstreiter Ari Mostafa davon sprach, dass sie nun doch Hoffnung habe, weil die beiden „sichtbar“ seien. Es gebe jetzt „Ansprechpartner in der Stadt, auf die man zugehen kann“.