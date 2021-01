Weiterbau am 15. Januar Nord Stream 2 - Schwerin macht Weg frei für Stiftung

Das Parlament votierte auf einer Sondersitzung am Donnerstag in Schwerin mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Antrag der rot-schwarzen Landesregierung. SPD, CDU und Linke stimmten dafür, die AfD enthielt sich. Die Nord Stream 2 AG begrüßte die geplante Gründung. Die Stiftung unterstütze die Klimaziele Deutschlands und erlaube die Sicherstellung der Erdgasversorgung, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.