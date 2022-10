Umleitung bei Marbach Landesstraße ab Montag gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) lässt von Montag, 26. September, an die Landesstraße zwischen der Schweißbrücke bei Erdmannhausen und Rielingshausen sanieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 28. Oktober, abgeschlossen sein. Solange die Bautrupps zugange sind, muss die Strecke gesperrt werden. Für Autos, Laster und Co. unpassierbar sein wird auch der Kreisel selbst samt der Brücke über die Murr, wenn hier anschließend die Fahrbahn auf Vordermann gebracht wird. Die Arbeiten sollen an dieser Stelle am ersten Wochenende in den Herbstferien über die Bühne gehen.