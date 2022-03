Umgehungsstraße Benningen Neckarbrücke fünf Monate lang gesperrt

Für den Bau des westlichen Anschlusses musste die Straße nach Freiberg im Sommer letzten Jahres zweieinhalb Monate lang gesperrt werden. Da die Sperrung größtenteils in den Sommerferien lag, gab es keine größeren Behinderungen.

Mehrere Sperrungen auch in Nachbargemeinden

Dieses Mal dürfte es für den Durchgangsverkehr deutlich abenteuerlicher werden. Denn auch in der Umgebung wird allenthalben gebaut. Den Anfang macht am kommenden Wochenende die Sperrung der Neckarbrücke in Freiberg-Beihingen in Richtung Pleidelsheim und der Landstraße (L1129) zwischen den beiden Orten. Dabei bekommt die Brücke einen neuen Straßenbelag. Denn sie muss in den kommenden Monaten einiges aushalten.

Der aus Freiberg kommende Verkehr in Richtung Marbach und Bottwartal wird während der Benninger Bauarbeiten über die Beihinger Brücke und die L1129 Richtung Pleidelsheim und von dort aus die L1125 Richtung Murr sowie die L1110 Richtung Marbach umgeleitet. Dasselbe gilt für die Gegenrichtung.

Auch in Pleidelsheim werden Brücken saniert

Vom 14. März an wird aber auch die Ortsdurchfahrt von Ingersheim gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende September dauern. Der Durchgangsverkehr wird ebenfalls über Freiberg, die dortige Neckarbrücke und Pleidelsheim geleitet. Und wenn man in Ingersheim mit den Bauarbeiten bis an die Pleidelsheimer Gemarkungsgrenze vorgedrungen ist, was Ende Mai der Fall sein dürfte, soll es in der Pleidelsheim weitergehen mit der Sanierung der beiden Brücken zwischen den beiden Gemeinden.

Voraussichtlich von Juli an werden in der Spargelgemeinde dann auch noch die Fahrbahndecken der Ortsdurchfahrten (L1125 und der K1700, Hauptstraße/Marbacher Straße und Beihinger Straße) in mehreren Abschnitten saniert, was ebenfalls bis September dauern soll. Für die Sanierung der Landstraße ist das Regierungspräsidium (RP) zuständig, für die der Kreisstraße der Landkreis, der sich laut dem Pleidelsheimer Hauptamtsleiter Andreas Müller an die Sanierungsarbeiten drangehängt hat.

Autobahn-Bedarfsumleitung über Freiberg

Betroffen von den Bauarbeiten ist auch die Bedarfsumleitung der A 81, die sonst durch Pleidelsheim und Ingersheim verläuft. Sie wird dann von der Anschlussstelle Pleidelsheim direkt über die L1129 in Richtung Freiberg geleitet – und damit ebenfalls über die Beihinger Brücke. Weiter soll es dann über die L1138 (Mühlstraße) zur B27 und der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord gehen.

„Die Achse Pleidelsheim – Freiberg wird während der Bauarbeiten ganz schön in Anspruch genommen werden“, sagt der Benninger Bürgermeister. Dabei hätten die Arbeiten in Benningen mit denen in Ingersheim überhaupt nichts zu tun.