Umgang mit Corona-Pandemie Krise löst Welle der Hilfsbereitschaft aus

Weitere Angebote in der Region

Ebenso organisiert die evangelische Kirchengemeinde Großbottwar ihr Hilfsangebot. Menschen, die Hilfe benötigen, und Menschen, die Hilfe anbieten, können sich bei Diakon Holger Hessenauer telefonisch zwischen 8 und 16 Uhr unter Telefon 0 71 48 / 9 68 80 90 oder per E-Mail unter Holger.Hessenauer@elkw.de melden.

Gleich zwei Hilfsangebote gibt es in Beilstein. Unter dem Schlagwort Nachbarschaftschallenge organisiert der CVJM Beilstein den Kontakt zwischen Helfern und Hilfsbedürftigen. „Stand jetzt haben wir zwölf Helfer, die über eine WhatsApp-Gruppe koordiniert werden“, erklärt German Bühler. Die Telefonnummer der Familie Bühler lautet 0 70 62 / 6 62 94 13. Von Freitag an bieten auch die Beilsteiner Pfadfinder ihre Hilfe für ältere Menschen in Beilstein und allen Teilorten an. „Wir können auf ein Netz von rund 20 Pfadfindern zurückgreifen“, sagt David Muth. Einkäufe könnten beispielsweise vor der Haustür abgestellt werden, sodass der direkte Kontakt vermieden wird. Das Angebot gilt immer dienstags und freitags, also stets rund um das Wochenende. Die Beilsteiner Pfadfinder sind von diesem Freitag an telefonisch unter 01 57 / 30 70 07 89 oder per E-Mail unter der Adresse einkaufshilfe@pfadfinder-beilstein.de zu erreichen.