Umfrage zur Corona-Krise Bei Deutschen wächst Corona-Angst wieder

Das Vertrauen in die Politik ist relativ groß

Die Maßnahmen, die im Kampf gegen das Virus ergriffen worden sind und immer noch werden, stoßen deshalb auch auf ein weit überwiegend positives Echo. Fast drei Viertel der Bürger (74 Prozent) halten die von der Bundesregierung wie den Landesregierungen ergriffenen Maßnahmen für angemessen, gerade einmal acht Prozent gehen sie zu weit, elf Prozent nicht weit genug. Noch nicht eingegangen in diese Zahlen ist die Bewertung der am Dienstag wieder deutlich verschärften Einschränkungen in zwei Landkreisen in Nordrhein-Westfalen, wo es zu einem massiven Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik gekommen ist.