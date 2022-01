Umfrage zum VfB Stuttgart Wo landet der VfB am Saisonende?

Allerdings sind die Abstände in der Tabelle auch alles andere als groß. So hat der VfB als 17. lediglich fünf Punkte Rückstand auf den VfL Bochum auf Rang elf. Noch sind in dieser Runde 15 Spieltage zu absolvieren, dennoch wollen wir jetzt schon Ihre Meinung wissen: Wo landet der VfB am Saisonende?