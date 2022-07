Umfrage zum Gesundheitssystem Deutsche leiden unter Mangel an Ärzten

Der Blick in die Zukunft fällt bei Bevölkerung und Ärzteschaft düster aus. Knapp zwei Drittel der befragten Mediziner gehen von einer Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in den nächsten zehn Jahren aus; in der Bevölkerung liegt der Wert bei einem Drittel.

Bürger mit Gesundheitspolitik unzufrieden

Von der Bundesregierung erhoffen sich die meisten nicht viel: Deren Gesundheitspolitik erteilen ein Drittel der Bevölkerung schlechte Noten. Nur 26 Prozent haben eine guten Eindruck, 41 Prozent geben kein Urteil ab. Die Ärzte zeigten sich zu 28 Prozent zufrieden, zu 39 Prozent nicht. Jeder dritte Arzt und damit deutlich mehr als in den vorangegangenen Untersuchungen wollte die Gesundheitspolitik nicht bewerten.

MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wilberg forderte eine ernsthafte Zukunftsvorsorge von der Ampel-Koalition. Er resümierte: „Dazu gehört auch eine ergebnisoffene Diskussion über die Ausgabenseite, also darüber, was das staatliche Gesundheitswesen in Zukunft noch alles leisten soll und wie diese Leistungen effizient organisiert und erbracht werden.“