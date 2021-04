Umfrage zu Kultur in Stuttgart Was vermissen Sie in Stuttgart gerade am meisten?

So haben die meisten eine Art von Kunst und Kultur, die für sie einen gewissen Stellenwert im Leben hat – und die sie derzeit vermissen. Peter Stein aus Osnabrück ist zu Gast in Stuttgart und schaut sich die Kunst an, die im öffentlichen Raum verfügbar ist: zum Beispiel Denkmäler. Der 57-Jährige schätzt die klassische Hochkultur, geht gerne ins Theater und in Museen, vor allem in fremden Städten. „Allgemein bereise ich gerne Städte, das bildet und macht freier im Denken. Dass die Freizügigkeit so stark eingeschränkt ist, stört mich am meisten“, sagt er zur aktuellen Coronasituation.