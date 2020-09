Umfrage Zehntausendfach Verdacht auf Betrug mit Corona-Hilfen

In Bayern beschäftigen mehr als 1000 Verfahren wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Pandemie die Staatsanwaltschaften. Knapp die Hälfte der Fälle bezieht sich auf missbräuchliche Anträge auf Soforthilfen, die andere Hälfte bezieht sich auf andere Betrugsmaschen wie etwa den Verkauf von nicht vorhandener Schutzmasken und Medikamenten in Fake-Shops.

Hessen und Hamburg meldeten ebenfalls rund 1000 Verdachtsfälle, in Niedersachsen sind mehr als 800 Fälle eingegangen. Die sächsischen Staatsanwaltschaften ermitteln in rund 500 Fällen wegen Betrugs, Suventionsbetrugs und Geldwäsche, in Sachsen-Anhalt wird in mehr als 600 Fällen dem Verdacht auf erschlichene Zuschüsse aus dem Corona-Hilfsprogramm nachgegangen. In den übrigen Bundesländern liegen die Fallzahlen im unteren dreistelligen Bereich.

Die Soforthilfe war dazu gedacht, in der Corona-Krise die wirtschaftliche Existenz der Firmen und Selbstständigen zu sichern und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen. Kleine Unternehmen und Soloselbstständige konnten den einmaligen Zuschuss von bis zu 15 000 Euro von Anfang April bis Ende Mai beantragen. Bis Ende Juli beliefen sich die Corona-Soforthilfen des Bundes auf 13,4 Milliarden Euro. Die Beträge wurden über die Länder an rund 1,75 Millionen Empfänger ausgezahlt.

