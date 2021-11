Umfrage Was halten die Österreicher wirklich von Deutschland?

"Es handelt sich um eine Art Pionierarbeit", sagt der deutsche Botschafter Ralf Beste. Als gründlich, verlässlich, freundlich, direkt, aber auch rechthaberisch würden die Deutschen in Österreich oft empfunden. Und: Ausgerechnet in den bei Urlaubern beliebten Gebieten wie Tirol ist die Haltung eher kritisch. "Die Zahl derer, die die Deutschen sympathisch finden, nimmt nach Osten hin zu", so Beste.