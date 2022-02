Umfrage Viele fanden legeres Kanzler-Outfit im Flieger angemessen

Der Kanzler war während des fast zehnstündigen Flugs von Berlin nach Washington zu einem Hintergrundgespräch mit mitreisenden Journalisten in Jeans, schwarzem T-Shirt und grauem Pulli gekommen. Fotos davon machten am Montag im Netz die Runde. Bei Twitter war etwa von einem "Baumarkt-Look" die Rede, andere Kommentatoren erinnerten daran, dass US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Jeans und Turnschuhen auf dem Cover der Modezeitschrift "Vogue" zu sehen war - auch dies ungewöhnlich lässig für eine Spitzenpolitikerin.