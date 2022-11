Umfrage US-Firmen geben Standort Deutschland schlechtere Noten

"Die Tendenz in der Standort-Bewertung belegt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von der Politik verbessert werden müssen, damit Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt", mahnte die Präsidentin der AmCham Germany, Simone Menne, am Donnerstag in Kronberg. "Insbesondere die Energiepreise müssen auf ein Niveau gebracht werden, dass es den Unternehmen ermöglicht im internationalen Wettbewerb zu bestehen."