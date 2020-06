Umfrage unter Fans des VfB Stuttgart „Die Identifikation mit dem Verein schwindet immer mehr“

Andreas Zweigle (50), seit 40 Jahren VfB-Mitglied, Inhaber einer Werbeagentur und zusammen mit Sebastian Rose Betreiber des VfB-Blogs vertikalpass.de: „Der VfB macht es mir nicht leicht, Fan zu sein. Auf dem Platz herrscht erschreckende Ideenlosigkeit, die Mannschaft präsentiert sich ähnlich antriebs- und leblos wie in der Abstiegssaison 2018/2019. In den Führungsebenen flüchtet man sich lieber in Phrasen, anstatt die wirklichen Probleme anzugehen. Immer stärker drängt sich der Eindruck auf, dass die spielenden und handelnden Personen sich selbst wichtiger nehmen als den VfB. Mit jedem Neuanfang keimt Hoffnung auf, aber jedes Mal werde ich aufs Neue enttäuscht. Das Schlimmste ist, dass die Identifikation mit meinen Verein immer mehr schwindet. Dabei hat der VfB eine immense Kraft. Die Kraft, Emotionen zu wecken und Menschen miteinander zu verbinden. Die Geschichte des Clubs ist immer auch die Geschichte der Menschen, die den VfB unterstützen. Die aktuelle Geschichte ist jedoch, dass der VfB lachhaft wenig aus seinen Möglichkeiten macht – und alles dafür tut, dass ich in naher Zukunft VfB-Ergebnisse nur noch achselzuckend zur Kenntnis nehme.“