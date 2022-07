Umfrage Promis im Urlaub: Versteckte Orte statt Malle-Flieger

In der Webshow "World Wide Wohnzimmer" erzählte die Sängerin (30, aktuelle Single: "Looking For Love") kürzlich ihre schlimmste Mallorca-Anekdote. "Es war wirklich der schlimmste Flug meines Lebens. Vom Rückflug von Mallorca saß ich alleine 2019 und der gesamte Flieger hat, als er mich erkannt hat, anderthalb Stunden "Lena Meyer-Landrut, oh oh oh oh oh" gesungen". Sie habe das damals einfach über sich ergehen lassen.