Umfrage Corona-Pöbeleien gegen Lehrer - vor allem von Eltern

Lehrer und Schulleitungen würden dafür angegriffen, ihrer Arbeit nachzukommen und die verordneten Infektionsschutzmaßnahmen umzusetzen. Die Kultusministerien seien in der Verantwortung, die Beschäftigten an Schulen zu schützen.

Stefan Wesselmann, Leiter einer Grundschule im hessischen Rödermark und Landeschef des VBE Hessen, berichtete am Dienstag auch von Plakataktionen und Demonstrationen im Umfeld von Schulen aus der sogenannten Querdenker-Szene. Zudem würden auch mehrseitige Anwaltsschreiben oder standardisierte Schreiben, die sich Eltern im Netz herunterladen, an Lehrer verschickt. Darin werde mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. Beckmann ergänzte ein Beispiel, in dem ein Vater einem Schulleiter am Telefon vorgeworfen habe, seine Schule mit "Nazi-Methoden" zu leiten, weil er die Infektionsschutzmaßnahmen umsetze.

Nach VBE-Angaben kommen die Angriffe vor allem aus Richtung derjenigen, die die Corona-Maßnahmen für überzogen halten. "Da ist die Aggressivität eine ganz andere" als bei denen, die sich darüber beschweren, dass die Maßnahmen an den Schulen nicht weit genug gehen, sagte Beckmann.

Mit sinkenden Corona-Zahlen und steigender Impfquote wächst nun langsam die Hoffnung, dass auch an den Schulen bald wieder so etwas wie Normalität einkehren kann. Die meisten waren ab Mitte Dezember für fast zwei Monate ganz geschlossen. Im Februar kamen die ersten Grundschüler zurück, später folgten ältere Jahrgänge. Größtenteils wird bis heute im sogenannten Wechselbetrieb mit geteilten Klassen unterrichtet. Volle Klassenstärken sind laut Bundes-Notbremse erst wieder erlaubt, wenn der Inzidenzwert in der jeweiligen Stadt oder dem Kreis unter 100 sinkt.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-552188/3