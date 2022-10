Umfrage Inflation bleibt größte Sorge der Menschen in Deutschland

Düsseldorf - Die starken Preissteigerungen in fast allen Lebensbereichen machen den Menschen in Deutschland zurzeit mehr Sorgen als vieles anderes. Selbst der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel oder die Corona-Pandemie können da nicht mithalten. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichen repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey hervor.