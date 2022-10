Umfrage Haushalte wollen besseren Überblick über Energieverbrauch

60 Prozent der Befragten schränken Energieverbrauch ein

Wegen der enormen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt drosselt bereits ein Viertel der Menschen in Deutschland den eigenen Energieverbrauch "an allen möglichen Stellen". 40 Prozent reduzieren ihn "an vielen Stellen" und weitere 20 Prozent immerhin "an wenigen Stellen". 16 Prozent erklärten jedoch, dass sie ihren Energieverbrauch nicht einschränken.