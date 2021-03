Umfrage Die Hälfte der Deutschen gegen Olympia-Austragung in Tokio

Olympia in Tokio war eigentlich schon für den Sommer 2020 geplant. Wegen der Corona-Krise entschieden Japan und das IOC jedoch am 24. März des vergangenen Jahres, die Spiele um ein Jahr zu verlegen. Weil die Pandemie-Lage in vielen Ländern weiter bedrohlich ist und sich Japan vor einer Welle von Neuinfektionen fürchtet, dürfen aber ausländische Olympia-Fans in diesem Sommer nicht einreisen.