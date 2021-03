Umfrage Deutliche Mehrheit gegen Verschärfung des Lockdowns

Haushalt in Marbach

Stadt muss Projekte auf Pump finanzieren

Marbach will in naher Zukunft eine Reihe von großen Vorhaben schultern. So sollen die Grundschule saniert und an der Poppenweiler Straße neuer bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Dabei sind die finanziellen Voraussetzungen nicht gerade rosig.