Umfrage des Tüv-Verbandes Aggressionspotential auf deutschen Straßen steigt

Berlin - Aggressives Verhalten im Straßenverkehr hat laut einer Umfrage für eine Mehrheit der Menschen in Deutschland zugenommen. 67 Prozent von 1000 Befragten sehen einen Anstieg des Aggressionslevels in den vergangenen fünf Jahren, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Tüv-Verbandes (VdTÜV) hervorgeht. Nur 3 Prozent sind demnach der Ansicht, die Aggression sei weniger geworden. Ein Fünftel meint, es habe sich nichts geändert.