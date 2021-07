Umfrage Briten interessieren sich kaum für Prinz Harrys Biografie

Harry, der inzwischen mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern in den USA lebt, hatte zu Beginn der Woche angekündigt, im kommenden Jahr seine Memoiren zu veröffentlichen. Er hatte sich in der Vergangenheit immer wieder unzufrieden gezeigt von der Weise, wie er in den Medien dargestellt wurde. Nun will er "einen Bericht aus erster Hand, der korrekt und absolut ehrlich ist" über sein Leben herausbringen.