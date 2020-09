Umdenken bei der ARD Online first bei Serien und Filmen

München - Die ARD will viele hochkarätige Serien und Filme in Zukunft zuerst streamen und dann erst zu einer festen Uhrzeit ausstrahlen. „Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten - ein Paradigmenwechsel für die ARD“, sagte der ARD-Koordinator Fiktion, Jörg Schönenborn, am Montag laut Mitteilung.