Umbaupläne Feuerwehrhaus Kirchberg Kosten schockieren Gemeinderäte

Sanierung des Altbaus könnte Förderung erhöhen

Der neue Anbau muss den aktuellen Anforderungen im Hinblick auf die Energieeffizienz genügen. Reinhard Enge, der für den in diesem Punkt befangenen Bürgermeister und DRK-Vorsitzenden Frank Hornek die Diskussionsrunde leitete, regte deshalb an, auch den Altbau in energetischer Hinsicht auf Vordermann zu bringen. „Das wird irgendwann unumgänglich sein; alles auf einmal anzugehen, könnte möglicherweise die Förderung erhöhen“, argumentierte er.