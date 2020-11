Umbau von Holperpiste verzögert sich Für Sanierung von Holperpiste fehlen Flächen

Parkproblem in der Talstrasse soll angegangen werden



Konzept: Für Autofahrer ist es zunehmend ein Graus, sich durch die Affalterbacher Talstraße zu kämpfen, weil links und rechts oft alles zugeparkt ist und kaum Lücken zum Einscheren zu finden sind. Wenn die Ortsdurchfahrt an dieser Stelle saniert wird, möchte die Gemeinde das Problem anpacken. „Es muss gewährleistet sein, dass dort Begegnungsverkehr stattfinden kann. Und das ist jetzt nicht immer so“, sagt Bürgermeister Steffen Döttinger. Deshalb wolle man – nach Rücksprache mit dem Gemeinderat – ein Parkraumkonzept in Auftrag geben. Ein Fachbüro kann dann klären, wo es sinnvoll ist, Stellplätze an der Straße zuzulassen – und wo nicht. Das dürfte auch die Arbeit der Feuerwehr erleichtern, die sich bei einem Einsatz durch das Nadelöhr kämpfen muss. Wobei Kommandant Sascha Hänig betont, dass man selbst ein großes Feuerwehrauto durch die Gasse von parkenden Autos manövrieren könne. Zumal andere Verkehrsteilnehmer auf das Blaulicht reagieren und sich rechtzeitig ein Plätzchen zum Einscheren suchen können. Und seine Truppe sei auch stets rechtzeitig am Einsatzort. Aber angespannt sei die Parksituation schon, sagt Hänig. Und man würde sich leichter tun bei der Anfahrt, wenn die Wagen rechts und links des Wegs geordneter stehen würden. Für die Kollegen, die nach der Alarmierung ins Feuerwehrhaus eilen, würde das ebenfalls eine Verbesserung bedeuten, betont Hänig, der grundsätzlich an die Leute appelliert, ihre Fahrzeuge vorausschauend zu parken und daran zu denken, dass Einsatzfahrzeuge womöglich daran vorbei müssen.