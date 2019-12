Umbau in Kirchberg Sanierungsarbeiten können weitergehen

Für die Eternitverkleidung des Schulgebäudes fallen 135 000 Euro an Kosten an, rund 35 000 Euro weniger als ursprünglich geschätzt. Die Aluminiumfensterelemente, wozu auch Jalousien und Noteingangstüren gehören, werden dagegen teuer: knapp 67 000 Euro statt wie veranschlagt 49 000 Euro. Für die Elektroinstallation lag das preisgünstigste Angebot bei rund 49 000 Euro, das Wärmedämmverbundsystem für die Fassadenbereiche, die nicht mit Eternit verkleidet werden, kostet knapp 47 000 Euro. Da im Gebäude neue Wände in Trockenbauweise entstehen und teilweise auch alte verputzt werden müssen, fallen auch Gipserarbeiten an für knapp 56 000 Euro. Und die Sanitärarbeiten kosten knapp 36 000 Euro.