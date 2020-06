Um 9,3 Prozent Corona-Krise lässt Chinas Außenhandel einbrechen

Die Aussichten für den Export der zweitgrößten Volkswirtschaft sind weiter schlecht. Konjunkturbarometer deuten darauf hin, dass die Exportaufträge im Mai weiter rückläufig waren. Die Ausfuhren hatten sich im Vormonat April noch mit einem Plus von 3,5 Prozent überraschend gut entwickelt. Aber da waren noch seit dem chinesischen Neujahrsfest Ende Januar ausstehende Aufträge abgearbeitet worden. Chinas Exporte müssten sich auf neuen Gegenwind durch den Mangel an Aufträgen aus dem Ausland gefasst machen, sagte Bai Ming von Chinas Akademie für Handel- und Wirtschaftskooperation der "Global Times".

Die Einfuhren waren im April auch schon um 14,2 Prozent gefallen. Doch relativierten Experten den neuen Einbruch im Mai etwas. "Der Rückgang der Importe liegt vor allem an der hohen Vergleichszahl im vergangenen Jahr und den gefallenen Rohstoffpreisen", sagte Xing Zhaopeng, Ökonom der australischen ANZ-Bank der Finanzagentur Bloomberg. "Das Volumen der meisten großen Importgüter ist gestiegen, was zeigt, dass Chinas Wirtschaft sich schrittweise erholt."

Die globalen Unsicherheiten für Chinas Wirtschaft hatten die Regierung im Mai aber veranlasst, erstmals seit fast zwei Jahrzehnten kein Ziel für das Wachstum in diesem Jahr vorzugeben. Es war im ersten Quartal schon um 6,8 Prozent eingebrochen. 2019 hatte das Wachstum mit 6,1 Prozent noch innerhalb der Vorgabe von 6,0 bis 6,5 Prozent gelegen. Allerdings will die Regierung in diesem Jahr rund neun Millionen neue Jobs schaffen. Dafür wären nach Expertenansicht immerhin drei Prozent Wachstum notwendig. Mit Milliardenhilfen und einer Erhöhung der Staatsausgaben soll die angeschlagene Konjunktur angekurbelt werden.