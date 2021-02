Um 9,3 Prozent Corona-Jahr 2020: Stärkster Exporteinbruch seit Finanzkrise

Dennoch sei es nicht ganz so schlimm gekommen wie befürchtet, erläuterte Anton Börner, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA am Dienstag. Trotz erschwerter Bedingungen durch die angespannte Coronalage habe sich der Außenhandel zum Jahresende leicht stabilisiert. Vor allem die Nachfrage aus China schob die Geschäfte im Laufe des Jahres an. Ökonomen sind zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft besser durch den aktuellen Lockdown kommt als im Frühjahr 2020.