Uli Eitel hört als Leiter auf Stabwechsel in der Anzeigenabteilung

Beide blicken voller Zuversicht auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, es bleibt spannend. Ich bin mir aber sicher, dass wir das in dieser Konstellation gut meistern werden und für die Zukunft bestens aufgestellt sind“, sagt Heike Braun. Carolin Steegmüller fügt an: „Wir ergänzen uns sehr gut und sind in diesem Zweier-Team ein starkes Duo für die anstehenden Aufgaben.“