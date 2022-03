Ukrainischer Außenminister Hat Bosch Teile für russisches Kriegsgerät geliefert?

Mit Baerbock „eine Liste an Fällen besprochen“

Bosch sei auch nur eines der Beispiele. Er habe, so Kuleba, mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock „eine Liste an Fällen besprochen, wo deutsche Unternehmen Russland tatsächlich Produkte zur Verfügung gestellt haben, damit diese als Militärausrüstung Verwendung finden konnten“. Vielleicht, so schlussfolgerte der ukrainische Außenminister, sei „es jetzt an der Zeit, dass wir all das geliefert bekommen, was wir brauchen, um uns zu verteidigen“.