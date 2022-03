Ukrainische Vorwürfe Bosch: Haben Teil für Kriegsgerät nicht direkt geliefert

„Ausschließlich für zivile Anwendungen“ erlaubt

Die Motor- und Getriebekomponenten von Bosch für Lkw würden seit vielen Jahren weltweit in einer Vielzahl ziviler Anwendungen wie Logistik, Katastrophenschutz und Rettungsdienst eingesetzt, so das Unternehmen weiter. „Für die Belieferung von russischen Automobilkunden ist in den lokalen Verträgen grundsätzlich geregelt, dass Bosch-Produkte ausschließlich für zivile Anwendungen eingesetzt werden dürfen.“ Grundsätzlich entwickle, fertige und vertreibe Bosch im Rahmen seiner weltweiten strategischen Ausrichtung keine Waffen sowie keine Systeme und Komponenten ausschließlich für wehrtechnische Anwendungen und treibe keine Forschung und Entwicklung im militärtechnischen Bereich. „Selbstverständlich halten wir uns an alle bisherigen und künftigen rechtlichen Vorgaben – dazu gehören auch Sanktionen“, so eine Konzernsprecherin.

Mit Außenministerin Baerbock „eine Liste an Fällen besprochen“

Bosch sei auch nur eines der Beispiele, hatte Kuleba ausgeführt. Er habe mit Außenministerin Annalena Baerbock „eine Liste an Fällen besprochen, wo deutsche Unternehmen Russland tatsächlich Produkte zur Verfügung gestellt haben, damit diese als Militärausrüstung Verwendung finden konnten“. Vielleicht, so schlussfolgerte Kuleba, sei „es jetzt an der Zeit, dass wir all das geliefert bekommen, was wir brauchen, um uns zu verteidigen“.

Deutschland hat bisher nach ukrainischen Angaben 500 Panzerfäuste plus 1000 Schuss Munition, 500 Luftabwehrraketen vom Typ Stinger, 14 gepanzerte Fahrzeuge und 23 000 Schutzhelme geliefert – zugesagt seien 1300 kugelsichere Schutzwesten.