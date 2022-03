Ukrainische Flüchtlinge in Marbach Hoffen auf ein Wunder

Die ungarische Bevölkerung sei sehr hilfsbereit gewesen: „Sie haben uns mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt, jeder hat irgendetwas gebracht.“ Doch habe man auch dort Kampfflugzeuge am Himmel gesehen, und es habe viele Patrouillen gegeben. „Deshalb sind wir weitergefahren.“ Das Ziel: eine Schwester ihrer Mutter, die in Passau lebt. „Aber sie unterstützt Putin und hat die russische Flagge aufgehängt, da wollten wir nicht bleiben“, sagt Alla. Über ein Ersthelfernetzwerk von Ukrainern im Raum Stuttgart, die schon lange hier wohnen, landeten sie schließlich in Marbach. Nicht als einzige: „Auch Freunde und Bekannte haben ukrainische Flüchtlinge aufgenommen“, erzählt Silvia Rall.

Kinder haben Angst vor Flugzeugen

Äußerlich scheint die Familie alles gut überstanden zu haben. Sie hatten ja auch Glück: Sie haben eine private Unterkunft gefunden, und Sergey durfte noch ausreisen. „Das liegt daran, dass wir vier Kinder haben“, erklärt seine Frau. Doch der Eindruck täuscht; das merkt man im Lauf des Gesprächs. „Die Kleinen haben immer noch Angst vor Flugzeugen und lauten Geräuschen. Und manchmal fragen sie: ‚Können uns die Panzer finden?’“, sagt Alla.

Sie und ihre älteste Tochter Sonia zeigen Fotos aus dem nun zerstörten Charkiw – die Reste der Markthalle, leere Fensterhöhlen mit zu Eis erstarrtem Löschwasser, ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine Vakuumbombe explodiert... Die Bilder haben sie teils von Freunden bekommen, teils aus den sozialen Netzwerken. Die Russen stünden mit ihren Panzern außerhalb Charkiws und würden alles beschießen – Krankenhäuser, Kirchen, Menschen in Autos. „Sie sind wütend, weil ihnen Widerstand entgegengebracht wird.“ Viele Häuser seien zerstört, die Menschen müssten in U-Bahn-Haltestellen leben. „Manchmal wache ich auf und glaube, es sei alles nur ein Traum“, sagt die sonst sehr beherrscht wirkende Frau mit Tränen in den Augen. „Wir hatten unser normales Leben, wir konnten frei sprechen in der Sprache, die wir wollten. Aber Putin wird nicht aufhören. Da müsste es ein Wunder geben.“

Wunsch: Möglichst schnell ein normales Leben führen

Wie soll es weitergehen? Trotz allem blicken die Eltern nach vorn. Nächste Woche wollen sie einen Deutsch-Intensivkurs beginnen, um möglichst bald arbeiten zu können. Sergey war in der Ukraine Betriebsleiter für technische Anlagen für Fensterbau, Alla hat als Nageldesignerin gearbeitet, was sie gerne weiter tun würde. Und Tochter Sonia wird zur Schule gehen, aufs Friedrich-Schiller-Gymnasium. Zusammen mit einer Freundin, die in der Nachbarschaft untergekommen ist. Und sie hofft, dass das dank ihrer Englisch-Kenntnisse auch gut klappt.