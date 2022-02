Ukraine-Krise Die Nato erkennt kein Zeichen für Entwarnung

Der Aufmarsch hat auf jeden Fall zu einem Zusammenrücken der Nato-Staaten in Osteuropa geführt. Vor allem die baltischen Staaten fordern seit Jahren die Verstärkung der Einheiten des Verteidigungsbündnisses in ihren Ländern. Angesichts der russischen Bedrohung werde dieser Wunsch neu bewertet, heißt es in Brüssel. Auch deutsche Einheiten sind in Litauen. Für die baltischen Staaten ist der Aufmarsch russischer Truppen in Belarus besonders bedrohlich, da sie eine Grenze zu dem Land haben. Auch sind russische Einheiten in der Ostsee präsent. Wie die Nato versichert, werde im Moment alles getan, um die Situation vor Ort nicht zu gefährden. So werde auf eskalierende Übungen verzichtet.