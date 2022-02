Ukraine-Krise Die Chefberater suchen Lösungen

Zentraler Streitpunkt ist seit jeher die Abfolge der einst vereinbarten Schritte. So hat das ukrainische Parlament zwar längst eine Verfassungsänderung beschlossen, wodurch in einer autonomen Ostukraine Regionalwahlen in Kraft stattfinden könnten – der Beschluss ist jedoch an die Umsetzung von Minsk gebunden, was aus Kiews Sicht durch selbst organisierte Wahlen der Separatisten und deren Unterstützung aus Moskau nicht der Fall ist. Die russische Seite wiederum sieht den russischen Teil der Bevölkerung in den abtrünnigen Gebieten bedroht, wenn diese Garantien oder die vereinbarte Generalamnestie nicht vorher in Kraft treten.