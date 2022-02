Ukraine-Krise Auf der Suche nach neuen Gas-Lieferanten

Brüssel - In Europa explodieren die Gaspreise und treiben die Inflation nach oben. Die große Sorge ist, dass Russland im Fall eines Einmarsches in die Ukraine die Pipelines kappt. Das hätte massive Auswirkungen auf die Versorgung des Westens. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordert vor diesem Hintergrund mit Nachdruck, die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. „Wir müssen unsere Vorsorge für den nächsten Winter verbessern“, sagte er in mehreren Interviews. Die geopolitische Lage zwinge Deutschland, „andere Importmöglichkeiten zu schaffen und die Versorgung zu diversifizieren“. Russland ist momentan nach Kommissionsangaben verantwortlich für 40 Prozent der Gaseinfuhren in die EU. Für Deutschland liegt der Anteil mit 55 Prozent sogar noch höher.