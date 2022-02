Ukraine-Krise an der Börse Anleger sollten kühlen Kopf bewahren

Krise aussitzen oder sogar nachkaufen

Angesichts dieser Lage fragen sich viele Menschen, ob ihre Schäfchen nicht lieber ins Trockene bringen sollten. Generell gilt es, an der Börse einen kühlen Kopf zu bewahren. Was man jetzt tun sollte, hängt in erster Linie davon ab, was man mit dem Geld vorhat: Wer langfristig Vermögen aufbauen will, etwa für den noch weit entfernten Ruhestandoder das Studium seiner Kinder in fünf Jahren, kann sich entspannt zurücklehnen, sagen Experten. „Wer Zeit hat, eine etwaige Krise auszusitzen, sollte bei fallenden Kursen sogar Aktien nachkaufen“, sagt Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Wer dagegen plant, seine in Aktien angelegten Ersparnisse im Laufe des Jahres in ein Haus oder einen Neuwagen zu stecken, kann mit einem Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel falsch machen. Denn selbst wenn er erst vor einem Jahr eingestiegen sein sollte, käme er mit einem Plus heraus. Und dass ihm in den nächsten Monaten große Kurssprünge entgehen, ist unwahrscheinlich.

Denn selbst wenn Putin seine Truppen von der ukrainischen Grenze abziehen sollte, dürfte die Aussicht auf steigende Zinsen die Börsen noch eine Weile in Atem halten. Zwar sind moderate Zinserhöhungen für die Wirtschaft unproblematisch. Doch angesichts der hohen Inflationsrate bleibt ein Restrisiko, dass die Notenbanken eine Vollbremsung hinlegen und damit den Konjunkturmotor abwürgen. Und ein steigender Ölpreis verschärft das Inflationsproblem.

Dividendenaristokraten sind die richtige Wahl

Viele Experten raten deshalb jetzt zu Aktien von Unternehmen, die vergleichsweise unempfindlich gegen Konjunkturschwankungen sind. Laut einer Analyse des Vermögensverwalters HQ Trust, die bis ins Jahr 1984 zurückreicht, schlagen sich bei hohen Ölpreisen Aktien aus den Sektoren Gesundheit, Nahrungsmittel und Körperpflege am besten. Empfehlenswert sind laut Christian Kahler, dem Chef-Anlagestrategen der DZ Bank, in unsicheren Zeiten zudem „Dividendenaristokraten“ - Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren kontinuierlich Dividenden in weitgehend stabiler Höhe zahlen. Die DZ Bank zählt dazu die Dax-Konzerne BASF, Bayer, BMW und Siemens, aber auch Nebenwerte wie Dürr und Freenet – um nur die deutschen Aristokraten zu nennen. Das kann beruhigend wirken – Anleger sollten aber auch die bei Depot-Umschichtungen unvermeidbaren Gebühren im Blickbehalten.