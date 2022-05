Ukraine-Krieg und Generalmobilmachung So läuft eine Generalmobilmachung ab

Der Ukraine-Krieg verläuft für die russischen Streitkräfte nicht nach Plan. Es wird befürchtet, dass Präsident Wladimir Putin bei der traditionellen Militärparade am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau den Kriegszustand und die Generalmobilmachung ausrufen könnte. Wir erklären, was sich hinter diesem Vorgang verbirgt.