Ukraine-Krieg Karl Lauterbach sieht keine Gefahr durch Impflücken bei Flüchtlingen

. Von den Impflücken bei Ukraine-Flüchtlingen geht nach Auskunft von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) keine akute Gefahr für die Bevölkerung in der EU aus. Es bestünden tatsächlich große Lücken beim Impfschutz Geflüchteter nicht nur mit Blick auf Corona, sagte Lauterbach am Dienstag in Brüssel vor einem EU-Gesundheitsministerrat. Die europäische Bevölkerung müsse dennoch nicht in Sorge sein.