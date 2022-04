Ukraine-Krieg IAEA: Kiew kann wieder mit Tschernobyl kommunizieren

Ostermontagsmarkt in Beilstein

Es darf wieder gebummelt werden!

Nach drei Jahren Pause kamen am Montag wieder zahlreiche Gäste zum traditionellen Ostermarkt nach Beilstein. In den Straßen herrschte dabei ein lebendiges Auf und Ab. So mancher nutzte den Markt auch als Treffpunkt mit Familie und Freunden.