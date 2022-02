Ukraine-Krieg Watzke und Peters für Ende von Gazprom-Sponsoring

Peters für Ausschluss russischer Mannschaften

Peters, der den Club 2020 verließ und am 11. März zum DFB-Präsidenten gewählt werden will, war beim Vertragsabschluss Schalker Finanzchef. Am Wochenende lief der Zweitligist als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ohne den Schriftzug des Sponsors auf den Trikots auf.