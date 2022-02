Ukraine-Konflikt Was passiert, wenn Moskau den Gashahn zudreht?

Am Terminmarkt stieg der Gaspreis für den Monat März am Dienstag um zeitweise mehr als zehn Prozent auf über 80 Euro pro Megawattstunde. Das ist ein hoher Preis, aber immer noch weniger als die Hälfte dessen, was Erdgas zur Hochpreisphase kurz vor Weihnachten kostete. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Dienstag: „Ich nehme an, wir werden jetzt kurzfristig ein Ansteigen der Gaspreise erleben, mittelfristig hoffe ich, dass sich der Markt schnell wieder beruhigt.“