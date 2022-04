Ukraine-Hilfe in Beilstein Früheres Sekten-Gelände dient Geflüchteten

Staatssekretär geht von höherer Akzeptanz aus

Die Solidarität spiegelt sich in den Zahlen des Landkreises Heilbronn, wo laut Landratsamt derzeit rund 1700 Geflüchtete wohnen, aber nur 109 staatlich untergebracht sind. Weil er aber auch Anrufe erhalte von Menschen, die ihre Aufgenommenen nach zwei Wochen wieder loswerden wollten, sprach Staatssekretär Lorek von einem „gesellschaftlichen Marathon und keinem 100-Meter-Lauf“. Auch in Kindertagesstätten und Schulen stehe das Land nicht zuletzt wegen knappen Personals vor einer Herausforderung. Anders als im Jahr 2015 sei die Akzeptanz diesmal größer, weil hauptsächlich Mütter mit Kindern kämen, nicht junge Männer. Dennoch sollte an den Grenzen die Identität festgestellt werden, da illegale Einwanderer die Situation ausnützen könnten.

Bürgermeisterin ist stolz auf die Hilfsbereitschaft in Beilstein

Mit Hochdruck sind an diesem Morgen etwa 25 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks Weinsberg zugange. Sie hatten schon am Dienstag begonnen, Kirchenbänke zu entfernen und die Vierbett-Unterkünfte mit Stockbetten, Spinden und Trennwänden zu errichten. Für den Landkreis Heilbronn seien die 120 Plätze eine Hilfe, sagt Isabelle Haaf, Leiterin des Amtes für Migration und Integration im Landratsamt Heilbronn. Von 1060 staatlichen Plätzen seien 849 besetzt.

Die Hilfsbereitschaft in Beilstein sowohl durch die Bevölkerung als auch in den Gremien mache sie stolz, betonte Bürgermeisterin Barbara Schönfeld. Privat seien 16 Ukrainer untergekommen. Die Stadt habe das Gelände wegen der 60 Bewohner der Spätregen-Mission sozial verträglich entwickeln wollen. „Die Bewohner sind sehr offen und begrüßen die Hilfe.“ Die Situation sei stabil und ein gutes Miteinander zu erwarten.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „1800 ukrainische Flüchtlinge registriert“

Deutsche Spätregen-Mission: Freikirche und Sekte

Insolvenz

Die Stadt Beilstein hat das Gelände der Deutschen Spätregen-Mission (DSM) nach deren Insolvenz im Jahr 2020 gekauft. Die Freikirche konnte Rentenbeiträge für Aussteiger nicht nachzahlen. Diese sprachen zum Teil von der „schlimmsten Psychosekte Deutschlands“ und berichteten von Drohungen, Mobbing und Zwang.

Gründung

Die fundamentalistische Freikirche wurde im Jahr 1927 in Südafrika gegründet. In Deutschland gibt es sie seit den 1950er-Jahren. Die Mitglieder in Beilstein lebten abgeschieden von der Außenwelt und gingen in den Gebäuden des „Hauses Libanon“ Arbeiten im Haushalt, der Küche, der Näherei oder den missionseigenen Werkstätten nach – ohne dafür Lohn zu erhalten. Ihnen zugesagt war aber Sorge im Alter.