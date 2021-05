Uhrmachermeister kämpft gegen Lockdown-Maßnahmen Eilantrag wird nach fast vier Wochen abgelehnt

Zeit spielt eine große Rolle in der Gesellschaft

Dabei sieht Meder sich und seine Branche als systemrelevant an. „Ohne Zeit funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Jeder Mensch benötigt die aktuelle Uhrzeit, ob im Arbeitsleben, beim ÖPNV oder auch zu Hause. Morgens wird man vom Wecker geweckt und geht zur Schule oder zur Arbeit“, sagt er. Mit dieser Begründung stellte Meder am 29. März per Online-Kontaktformular einen Eilantrag ans Landeswirtschaftsministerium, dass er sein Geschäft wieder öffnen darf. Am 23. April – also fast vier Wochen später – kam die Antwort. Diese fiel wenig überraschend negativ aus. „Wenngleich wir Ihre Argumente durchaus nachvollziehen können und uns der Bedeutung Ihrer Branche bewusst sind, ist hier aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens derzeit nicht mit Lockerungen oder Privilegierungen zu rechnen. Bei Betrieben, die – wie der Lebensmitteleinzelhandel – eine elementare Rolle für die Versorgung der Bevölkerung spielen, muss hingegen ein gewisses Infektionsrisiko durch die Öffnung in Kauf genommen werden, da eine Schließung aus Gründen der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs unverhältnismäßig wäre“, heißt es zur Begründung.